Градостроительная комиссия одобрила проект первого этапа строительства города-спутника "Южный"

Градостроительная комиссия под руководством губернатора Александра Беглова одобрила проект строительства первого этапа жилья в городе-спутнике Южный, рассказали 10 января в администрации главы города. Это решающий этап перед получением разрешения на строительство.

Первый этап строительства планируется развернуть на территории 78 га, построив жилье для 7,5 тысячи человек, а также школу, детские сады, поликлиники и улицы. Последние объекты застройщик передаст в собственность города по завершении работ.

"Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга стала значительным шагом для нашей компании перед выходом на стройплощадку. Мы ожидаем, что после ее решения в ближайшее время получим разрешение на строительство", — прокомментировал принятое решение глава компании Город-спутник "Южный" Сергей Хромов.

Всего в Южном планируется возвести жилье для более чем 130 тысяч человек. Также на этой территории рассчитывают построить научно-образовательный центр "ИТМО Хайпарк", закладка первого камня под который состоялась в августе 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру