ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:21

Градостроительная комиссия одобрила проект первого этапа строительства города-спутника "Южный"

фото ЗакС политика Градостроительная комиссия одобрила проект первого этапа строительства города-спутника "Южный"

Градостроительная комиссия под руководством губернатора Александра Беглова одобрила проект строительства первого этапа жилья в городе-спутнике Южный, рассказали 10 января в администрации главы города. Это решающий этап перед получением разрешения на строительство.

Первый этап строительства планируется развернуть на территории 78 га, построив жилье для 7,5 тысячи человек, а также школу, детские сады, поликлиники и улицы. Последние объекты застройщик передаст в собственность города по завершении работ.

"Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга стала значительным шагом для нашей компании перед выходом на стройплощадку. Мы ожидаем, что после ее решения в ближайшее время получим разрешение на строительство", — прокомментировал принятое решение глава компании Город-спутник "Южный" Сергей Хромов.

Всего в Южном планируется возвести жилье для более чем 130 тысяч человек. Также на этой территории рассчитывают построить научно-образовательный центр "ИТМО Хайпарк", закладка первого камня под который состоялась в августе 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама