Петербургский СК ищет очевидцев избиения в Биржевом переулке инвалида СВО

Петербургский следственный комитет обратился к жителям Северной столицы с просьбой откликнуться очевидцев нападения на инвалида СВО в Биржевом переулке, об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ведомстве заявили, что судя по записям с камер видеонаблюдения, действия нападавших на участника СВО были пресечены прохожими.

"В связи с этим ГСУ СК России обращается с просьбой к лицам, ставшим очевидцами преступления, совершенного 18 декабря 2023 года около 17 часов 20 минут у дома № 2 по Биржевому переулку г. Санкт-Петербурга либо обладающим информацией об обстоятельствах его совершения, связаться по телефону 8-985-770-85-36", – сказано в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

Напомним, что 18 декабря 2023 года в Биржевом переулке на Васильевском острове 40-летний участник СВО без руки шел с женой и сделал замечание двум мужчинам из-за того, что они припарковали свой автомобиль на тротуаре. По итогу они избили инвалида.

Фото: ЗАКС.Ру