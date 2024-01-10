Сотрудники избиркомов проведут поквартирные обходы в преддверии выборов президента

В преддверии выборов президента сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) предпримут поквартирные обходы избирателей с целью их информирования о голосовании, сообщили 10 января "Ведомости" со ссылкой на четыре своих источника. Обходы начнутся 17 февраля и продолжатся в течение приблизительно трех недель.

В качестве даты завершения мероприятий изданию назвали 7 марта. Сами выборы назначены на 17 марта, однако непосредственно голосование стартует 15-го числа.

Сам проект получил название "ИнформУИК", для его выполнения было подготовлено специальное мобильное приложение. Целью проекта называют повышение явки на избирательные участки.

Как уточняет издание, вопрос информирования избирателей обсуждался на заседании ЦИК 6 декабря. При этом способ оповещения избирателей членами УИК был опробован в минувшем сентябре, в тот раз 40 тысяч сотрудников избиркомов обошли около 6,5 миллионов домовладений на территории страны. Теперь же предполагается задействовать для этих целей более 360 тысяч членов УИК в 88 регионах.

Ранее стало известно, что избирательный штаб президента Владимира Путина принял первые подписи за его выдвижение из всех регионов страны. Путин идет на выборы как самовыдвиженец, в связи с этим он должен собрать 300 тысяч подписей. К концу прошлого года его выдвижение поддержали свыше полумиллиона россиян.

Фото: ЗАКС.Ру