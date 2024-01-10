Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов

Центральный избирательный штаб президента Владимира Путина в Москве принял первые подписи за его выдвижение из еще 12 регионов России, сообщил 10 января ТАСС. Таким образом, первые партии автографов прибыли в столицу из всех регионов страны.

Подписи прибыли, в частности, из Амурской, Магаданской и Нижегородской областей, Приморского и Хабаровского краев, Бурятии, Якутии и других регионов страны. Ранее центральный избирательный штаб в несколько заходов получил подписи из 77 других субъектов страны.

Пакеты из Петербурга и Ленобласти прибыли в Москву 5 января. При этом сбор автографов в Северной столице продолжится до 25 января.

Выборы президента пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года, Путин будет в них участвовать в качестве самовыдвиженца. По закону, он должен предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей в свою поддержку. Отметку в полмиллиона подписей ему удалось побить еще в конце декабря.

Фото: Kremlin.ru