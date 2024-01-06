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Новости 11:20

Сбор подписей за выдвижение Путина продолжится в Петербурге

фото ЗакС политика Сбор подписей за выдвижение Путина продолжится в Петербурге

В Петербурге продолжат собирать подписи за выдвижение президента Владимира Путина на новый срок, сообщила 5 января "Фонтанка" со ссылкой на главу регионального исполкома ОНФ Екатерину Машкову. Ранее сообщалось о том, что в Москву доставили подписи из 19 регионов России, и в том числе из Петербурга и Ленинградской области.

"В доставленной партии — подписи, собранные в Петербурге. Это первая часть, доставленная из нашего региона. Сбор подписей будет продолжаться до 25 января", — рассказала изданию Машкова.

По словам общественницы, первую партию автографов в столицу отвез вместе с волонтерами ректор СПбГУ Николай Кропачев. О количестве сданных подписей Машкова ничего не сказала.

Между тем, в Центральном избирательном штабе Путина ожидают 6 января поступления подписей из 25 российских регионов. Речь идет о первых документах из четырех новых субъектов, а также о подписях из Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Чечни, Свердловской области и ряда иных регионов.

Путин идет на предстоящие в марте выборы в качестве самовыдвиженца, в связи с чем ему нужно собрать 300 тысяч подписей. В конце декабря сообщалось, что в его поддержку уже выступили более полумиллиона человек.

Фото: Kremlin.ru


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