Избирательный штаб Путина получил подписи из Петербурга и Ленобласти

Избирательный штаб по перевыборам Владимира Путина на пост президента России принял подписи из 19 регионов, сообщил 5 января ТАСС. Среди прочих автографов оказались и собранные в Петербурге.

Помимо подписей из Северной столицы, в штаб доставили бумаги из Москвы, Ленинградской области, а также из Владимирской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ярославской и ряда иных областей.

"Если подсчитать, то у нас, получается, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия", — заявила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. По ее словам, собранные подписи будут проверены юристами.

Путин участвует в избирательной гонке в качестве самовыдвиженца. В связи с этим он должен предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей в свою поддержку.

В конце декабря стало известно о том, что за Путина было собрано более полумиллиона подписей. В минувший четверг первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что количество сборщиков было удвоено, достигнув отметки в 19 тысяч человек.

Фото: Kremlin.ru