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Новости 15:51

В ГАТИ напомнили о штрафах за ограничение проезда для мусоровозов

фото ЗакС политика В ГАТИ напомнили о штрафах за ограничение проезда для мусоровозов

В новогодние выходные в дворах Петербурга автомобили стали чаще перегораживать доступ к площадкам для сбора мусора, об этом 10 января сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Поставленные авто загораживают проезд для машин для вывоза мусора, поэтому это усложняет задачу.

В ГАТИ напомнили, что сумма штрафа за ограничение доступа к площадкам для сбора мусора составляет от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических.

Перед праздниками петербуржцам напоминали о необходимости не загораживать проезд мусоровозам.

Фото: unsplash.com


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