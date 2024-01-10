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Новости 16:46

Путин выступил против использования маткапитала для покупки машин

фото ЗакС политика Путин выступил против использования маткапитала для покупки машин

Использование средств материнского капитала представляется нецелесообразным президенту Владимиру Путину, следует из его слов, сказанных в ходе поездки на Чукотку. В ходе встречи с представителями местной общественности главу государства спросили о возможности расширения использования маткапитала для покупки отечественных машин.

"Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности [Минпромторг] проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке", — цитирует слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что подобная мера действовала во время пандемии коронавируса. Она была призвана поддержать как самих россиян, так и автомобильную отрасль. Теперь же Путин пообещал поручить правительству проработку вопроса о льготном автокредитовании вне рамок материнского капитала.

Также на встрече Путин раскритиковал зарубежную мультипликацию.

Фото: Kremlin.ru


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