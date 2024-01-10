Путин выступил против использования маткапитала для покупки машин

Использование средств материнского капитала представляется нецелесообразным президенту Владимиру Путину, следует из его слов, сказанных в ходе поездки на Чукотку. В ходе встречи с представителями местной общественности главу государства спросили о возможности расширения использования маткапитала для покупки отечественных машин.

"Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности [Минпромторг] проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке", — цитирует слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что подобная мера действовала во время пандемии коронавируса. Она была призвана поддержать как самих россиян, так и автомобильную отрасль. Теперь же Путин пообещал поручить правительству проработку вопроса о льготном автокредитовании вне рамок материнского капитала.

Также на встрече Путин раскритиковал зарубежную мультипликацию.

Фото: Kremlin.ru