Со следующей недели увеличится количество авиарейсов из Петербурга в Москву

Количество авиарейсов между Петербургом и Москвой увеличится с начала следующей недели, рассказала пресс-служба столичного аэропорта Домодедово. Начиная с 15 января авиакомпания "Россия" начнет выполнять по три перелета в Северную столицу ежедневно.

"Теперь партнер будет выполнять 3 ежедневных рейса из DME [Домодедово. — ЗАКС.Ру] в культурную столицу", — говорится в сообщении, опубликованном 10 января в Telegram-канале воздушной гавани.

В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) заявили "Интерфаксу", что сейчас авиакомпания "Россия" выполняет по два рейса в день из Домодедово в Петербург. Таким образом, количество перелетов между двумя городами увеличится до 21 в неделю.

Ранее стало известно, что Пулково упростит досмотр пассажиров бизнес-класса на внутренних рейсах.

Фото: ЗАКС.Ру