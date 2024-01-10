В Госдуме усомнились в идее раздавать бесплатно продукты с истекающим сроком годности

В Государственной Думе предложили обязать магазины создавать полки с социальными продуктами для нуждающихся, однако не все с этим согласны, об этом 10 января пишут "Известия" со ссылкой на слова заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева ("КПРФ").

Проект создали депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Согласно инициативе, на социальных полках будут лежать продукты, у которых истекает срок годности, и нуждающиеся смогут бесплатно их забрать.

Депутат Николай Арефьев считает, что этот законопроект принимать не нужно, так как продукты с истекающим сроком годности можно продать, а если срок уже истек, то она может быть опасна для здоровья. Более того, он отмечает, что торговые сети не захотят пойти на такой шаг.

В пресс-службе Минфина РФ также сообщили, что в данный момент законопроект в министерство не поступал.

Фото: ЗАКС.Ру