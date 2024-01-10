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Новости 17:50

Московский суд выдворил из России солиста группы "Пасош" за пропаганду наркотиков

фото ЗакС политика Московский суд выдворил из России солиста группы "Пасош" за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из страны основателя российской группы "Пасош" Петара Мартича, об этом 10 января сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Суд признал виновным музыканта по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ). 

В качестве наказания Мартич получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей и выдворение из России. Сам музыкант родом из Белграда, но долго живет и работает в Москве. 

Напомним, что солиста другой российской группы "Щенки" Максима Тесли (он же Моисеев) арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве после концерта, на котором он вышел на сцену в одном носке, прикрывающем его гениталии.

Фото: ЗАКС.Ру


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