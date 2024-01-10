Московский суд выдворил из России солиста группы "Пасош" за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из страны основателя российской группы "Пасош" Петара Мартича, об этом 10 января сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Суд признал виновным музыканта по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ).

В качестве наказания Мартич получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей и выдворение из России. Сам музыкант родом из Белграда, но долго живет и работает в Москве.

Напомним, что солиста другой российской группы "Щенки" Максима Тесли (он же Моисеев) арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве после концерта, на котором он вышел на сцену в одном носке, прикрывающем его гениталии.

Фото: ЗАКС.Ру