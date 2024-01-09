Солиста группы "Щенки" Максима Тесли арестовали на 10 суток

Калининский районный суд Петербурга 9 января арестовал солиста группы "Щенки" Максима Моисеева (Тесли) на 10 суток, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Артиста признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) из-за его последнего концерта, на котором он вышел на сцену в одном носке, прикрывающем его гениталии. Привлечь музыканта к ответственности потребовали общественники. Например, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Концерт, из-за которого арестовали Тесли, состоялся 7 января в клубе MOD на Арсенальной набережной. Большую часть выступления исполнитель провел в одежде. Спорный наряд на артисте был лишь во время одной песни. В зале находились примерно 250 человек.

— Было. Сожалею, это случилось нечаянно, я не думал, что этот носок спадет. И это казалось уместным перформансом в то время, что, конечно, не так. Это действительно оскорбительно и неуважительно. Сожалею, — заявил Моисеев в суде.

Адвокат Олеся Васильченко, представляющая интересы артиста, просила суд допросить сотрудников полиции, которые составляли протокол, а также исключить из материалов дела некий диск, на котором сохранена запись с выступления Тесли. Кем и когда была сделана эта запись, в документах не указано. Полицейские взяли видеоролик в Telegram-канале. Суд отказал. Васильченко заявила, что административный протокол был составлен в ее отсутствие. Кроме того, по ее мнению, в документах допущены ошибки.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Моисеев рассказал, что обычно не выступает в таком облике. В последний раз, по его словам, он появлялся голым на публике "очень давно". Моисеева задержали накануне в аэропорту Пулково.

Ранее в Москве арестовали рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio. Он пришел в похожем виде на "голую вечеринку", организованную телеведущей Анастасией Ивлеевой. С 22 декабря его успели осудить трижды. Два раза он получил административный арест по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), а также суд выписал Васильеву штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений (ст. 6.21 КоАП). Также ему выписали повестку в военкомат.

Текст и фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру