В избиркомах оправдали игру по выборам с возможностью "вбросов"

Территориальная избирательная комиссия № 7 Петербурга накануне в своей группе в соцсети "ВКонтакте" рассказала о настольной игре "Кандидат", которую совместно разработали территориальный избирком № 38 и Молодежный совет Калининского района. В ТИК № 7 рассказали, что игра ведется от лица кандидата и происходит на избирательном участке. Ее суть — набрать больше карточек избирателей, уточнили в комиссии.

В издании "Подъем" обратили внимание на фотографии карточек из игры — одна из них обозначала "Вброс". В Молодежном совете изданию сообщили, что такая карточка сделана для того, чтобы показать, как пресекаются вбросы:

"Карточка "вброс " существует. Потому что правила игры предусматривают, что если со стороны кандидата происходит действие "вброс" и комиссия пресекает эти действия, то кандидат теряет одну ценность".

На это обратили внимание и в ТИК № 38. Там заявили, что карточка "Вброс" призвана "подчеркнуть моменты, которые должны пресекать члены комиссии".

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сказал, что игру сделали с юмором и не стали ничего идеализировать. По его словам, обсуждение наличие карточки "Вброс" — это "информационная провокация".

"Даже, казалось бы, безобидная игра, которую авторы делали для привлечения внимания детей к важности избирательного процесса, стала предметом информационных провокаций. О так называемых "вбросах" знаем мы как раз благодаря контролю за выборным процессом. Недопущение подобных ситуаций и есть работа членов участковых комиссий, наблюдателей, для тех же целей камеры на участках", - цитирует Мейксина "Петербургский дневник".

В группе игры "Кандидат" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что она реализована на грант "Росмолодежи". На сайте последней в августе 2023 года рассказали о победителях конкурса молодёжных проектов. Среди них указана Варвара Бучерова с проектом настольной игры "Выборы: Кандидат". По информации "Росмолодежи", на эту игру выдали 650 тысяч рублей.

София Саттарова / Фото: ТИК №7