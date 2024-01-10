Певец Шарлот извинился перед Путиным во время заседания суда

В ходе заседания Самарского областного суда певец Эдуард Шарлот извинился перед россиянами и президентом страны Владимиром Путиным, об этом 10 января пишут "РИА Новости".

"Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. Прошу у вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", – сказал певец.

На заседании рассматривалось ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест вместо пребывания в СИЗО, чтобы музыкант мог под домашним арестом писать песни и искупить свою вину.

Также во время заседания Шарлот принес свои извинения не только Путину, но и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме этого, Шарлот назвал поджог паспорта гражданина РФ безрассудством и объяснил, что на него повлияла западная пропаганда.

Суд не стал изменять музыканту меру пресечения.

Напомним, что солиста российской группы "Пасош" Петара Мартича выдворили из страны за пропаганду наркотиков иностранным гражданином.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга