Суд отправил в СИЗО двоих фигурантов дела о поджоге двери сотрудника радио Sputnik

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для двоих фигурантов дела о поджоге двери в квартиру сотрудника радиостанции Sputnik в Петербурге Трофима Татаренкова, передает вечером 10 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против обоих выдвинуты обвинения в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 — ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как полагает следствие, к инциденту причастны три молодых человека, которые вместе подожгли входную дверь в квартиру дома по набережной реки Фонтанки. Владелица жилплощади оценила нанесенный ущерб в 50 тысяч рублей. Проживающий в квартире Татаренков заподозрил в причастности к происшествию украинскую сторону.

Фигуранты дела были задержаны 9 января, в тот же день им было предъявлено обвинение. Суд определил обоих в СИЗО до 7 марта.

Ранее стало известно о требовании главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить новое уголовное дело по факту поджога.

UPD: Аналогичным образом в СИЗО до 7 марта суд отправил и третьего фигуранта дела.

Фото: ЗАКС.Ру