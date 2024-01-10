Бастрыкин распорядился завести дело из-за поджога двери сотрудника радио Sputnik

Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту поджога двери в квартиру сотрудника радиостанции Sputnik в Петербурге Трофима Татаренкова, рассказали 10 января в пресс-службе ведомства. Соответствующее указание дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Речь идет об инциденте с поджогом автомобильных покрышек перед дверью в квартиру журналиста. О случившемся он сообщил в личном Telegram-канале вечером 8 января, а уже после полуночи официальный представитель МВД Ирина Волк отчиталась о задержании предполагаемых исполнителей.

В МВД расценили случившееся как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Тем не менее, подобная квалификация показалась Бастрыкину недостаточной.

Как рассказали в СК, ранее к руководству ведомства обратился представитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи с просьбой взять ситуацию с инцидентом на контроль. Известно, что во главе парламентского комитета находится Александр Хинштейн ("Единая Россия"), известный в том числе благодаря своим обращениям в правоохранительные органы по различным поводам.

Автор обращения указал, что "действия фигурантов должны быть квалифицированы по более тяжким статьям Уголовного кодекса", а заодно и по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Подобные соображения были приняты во внимание главой Следкома.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК по региону Олегу Бобкову возбудить уголовное дело. Также он потребовал доложить об обстоятельствах, выясненных в ходе расследования, а также о его результатах. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следкома.

Также в среду петербургский СК выступил с просьбой откликнуться очевидцев избиения участника СВО на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба СК