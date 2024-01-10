Депутаты Госдумы получили требование провериться на коронавирус

В начале весенней сессии Госдумы депутаты должны будут сдать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщили 10 января "Ведомости". Парламентариям предстоит пройти процедуру ровно за день до первого пленарного заседания в этом году.

Как рассказали изданию двое депутатов, обязательную проверку на ковид следует пройти в понедельник, 15 января, с 08:00 до 11:00. Первое пленарное заседание нижней палаты при этом назначено на вторник, 16 января.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за новогодние праздники количество новых пациентов сократилось на 56,4 %. Также на 49 % уменьшилось количество больных, которым потребовалась госпитализация.

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