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Новости 14:15

В России на 56% снизилась заболеваемость коронавирусом в новогодние праздники

фото ЗакС политика В России на 56% снизилась заболеваемость коронавирусом в новогодние праздники

В новогодние праздники в России резко пошла на спад заболеваемость коронавирусом, об этом 9 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За выходные показатель заболеваемости коронавирусом снизился на 56,4%. Уточняется, что на 100 тысяч человек заболеваемость составила 16,4. Также в штабе отметили, что такая динамика наблюдается во всех регионах страны.

Также на 49% уменьшилось количество людей с коронавирусом, которым потребовалась госпитализация. С 1 по 7 января в российские больницы попали 3 086 человек.

Напомним, что в Роспотребнадзоре предположили, что коронавирус мог мутировать и стать сезонным заболеванием. Также в ведомстве уточнили, что ситуация с инфекцией не требует введения жестких ограничений.

Фото: ЗАКС.Ру


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