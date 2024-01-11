Удальцов сообщил о проводимом у него обыске

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рано утром 11 января сообщил о визите к нему в квартиру полицейских.

По утверждению политика, силовики "ломятся" к нему в дверь и речь идет об обыске. Новых деталей события в последующие три часа в его Telegram-канале не появлялось.

Последней заметной публичной активностью Удальцова стал его выход на Красную площадь по случаю очередной годовщины со дня рождения Сталина. Суд в рамках административного производства назначил ему обязательные работы.

Федеральную известность политик получил в 2011-2012 годах, будучи преследуемым по так называемому "болотному делу". После крупных московских митингов тех лет лидер "Левого фронта" получил реальный срок.

UPD 10:50 Со ссылкой на источник РИА "Новости" сообщает, что на Удальцова завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальная санкция по этой статье - семь лет колонии.

фото: Сергей Удальцов / Telegram