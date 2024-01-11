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Новости 10:02

Бастрыкина обеспокоила судьба маленькой петербурженки, найденной в сугробе

фото ЗакС политика Бастрыкина обеспокоила судьба маленькой петербурженки, найденной в сугробе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами госпитализации ребенка в Петербурге, передает информационный центр СК.

Руководителю ведомства стало известно, что девочка попала в больницу после того, как была найдена лежащей в сугробе. Ее возраст не уточняется.

Своевременно оказать помощь несовершеннолетней удалось благодаря бдительности прохожего, позвонившего в полицию.

Бастрыкин запросил у подчиненных в Петербурге доклад о начавшейся процессуальной проверке инцидента.

фото: пресс-служба СК


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