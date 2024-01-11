В Гатчине после сообщения о нападении на девочку задержали мигранта

Петербургские полицейские задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает ГУ МВД по региону, они оперативно отреагировали на тревожное сообщение от жительницы Гатчины. По словам последней, молодой мужчина напал на ее шестилетнюю дочь в доме на улице Филиппова. Предположительно, нападавший был нетрезв.

Инцидент случился, когда девочка вышла из квартиры. При контакте с агрессором она получила телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители также намерены дать юридическую оценку поведению матери, которая до того не была замечена в противоправных действиях.

Фото: ЗАКС.Ру