ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:26

В Петербурге создадут временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах

фото ЗакС политика В Петербурге создадут временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 января решила создать временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

С РЖД создание участков согласовано, уточнила секретарь ГИК Екатерина Астафьева. Она добавила, что за УИК на Ладожском вокзале будет отвечать территориальный избирком № 44, а на Московском — ТИК № 64.

Ранее Горизбирком решил открыть временные участки в 44 местах. Среди них аэропорт Пулково, СИЗО и учреждения здравоохранения. 

Напомним, в марте в России пройдут выборы президента. Они должны состояться с 15 по 17 марта. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама