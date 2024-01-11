В Петербурге создадут временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 января решила создать временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

С РЖД создание участков согласовано, уточнила секретарь ГИК Екатерина Астафьева. Она добавила, что за УИК на Ладожском вокзале будет отвечать территориальный избирком № 44, а на Московском — ТИК № 64.

Ранее Горизбирком решил открыть временные участки в 44 местах. Среди них аэропорт Пулково, СИЗО и учреждения здравоохранения.

Напомним, в марте в России пройдут выборы президента. Они должны состояться с 15 по 17 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру