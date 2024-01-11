На новогодних каникулах в Петербурге побывало свыше миллиона туристов

Число туристов, посетивших Петербург в период новогодних праздников, за год выросло на 10%, передает пресс-служба Смольного. За десять нерабочих дней их приехало 1,1 миллиона человек.

Принесенный туристами доход на каникулах чиновники оценили в 20,3 млрд рублей, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Среди зарубежных гостей города превалировали те, кто прилетел из Минска и Ташкента. Внутри России предпочли отпраздновать Новый год в Петербурге прежде всего прибывшие из Москвы и городов Северо-Запада.

Гостиницы мегаполиса в ночь на 31 декабря были заняты на 71%. Губернатор Александр Беглов отметил, что на каникулах город принял значительное количество семей с детьми.

Фото: ЗАКС.Ру