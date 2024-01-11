Агапитова предложит продлить срок действия разового билета на транспорте

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова рассмотрела обращение одного из горожан, которому причиняют неудобства новации в общественном транспорте. Заявитель пожаловался на то, что в салоне все реже можно встретить кондуктора. Для того, чтобы купить проездной или разовый билет, ему приходится обращаться в кассы на станции метро, от которой он далеко живет.

Возвращения кондукторов в прежнем количестве, как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека, ожидать не стоит: в Смольном уверены, что безналичная форма оплаты проезда оправдывает себя.

Вместе с тем, одну из жалоб гражданина Агапитова в ближайшее время намерена обсудить с чиновниками. Речь идет о сроке действия заранее купленного разового билета. Сегодня он ограничен 72 часами. Правозащитнице пока не очень понятно, почему установлен именно этот предел.

"Увеличение срока активации отчасти решит проблему нашего заявителя, позволив заранее приобретать билеты и пользоваться ими в любое удобное время. Мы подумаем над этим вопросом и обсудим его с профильным комитетом", - гласит позиция Агапитовой.

Фото: ЗАКС.Ру