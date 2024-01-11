Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть проекты о запрете треш-стримов

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов, пообещал 11 января спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Это произойдет в весеннюю сессию работы парламента.

"Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что в Госдуме рассматривается ряд инициатив, касающихся проведения трансляций с демонстрацией жестокости и садизма. В частности, предлагается отнести подобные стримы к информации, запрещенной к распространению, и обязать соцсети мониторить и удалять подобный контент. Кроме того, существует инициатива о том, чтобы сделать факт проведения треш-стримов "отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса", и еще одна, согласно которой организаторов и участников стримов предлагают штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей. Используемое для трансляции оборудование при этом будет подлежать изъятию.

Как уточнил ТАСС, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рассмотреть два последних проекта на заседании в понедельник, 15 января.

Пакет законопроектов о запрете треш-стримов был внесен на рассмотрение Госдумы в начале минувшего декабря.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина