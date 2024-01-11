Беглов принес соболезнования семье бывшего вице-губернатора Виролайнена

Спустя сутки после известия о кончине бывшего петербургского вице-губернатора Олега Виролайнена на сайте Смольного появились соболезнования, выраженные нынешним главой города Александром Бегловым. Своего бывшего коллегу по госслужбе губернатор охарактеризовал как крепкого хозяйственника, работавшего в период активного дорожного строительства. Экс-чиновник, по мнению градоначальника, также был ответственным руководителем.

"Олега Арвовича Виролайнена отличало трудолюбие, инициативность, глубокое знание дела, умение решать нестандартные, сложные задачи", - отметил Беглов.

В городском правительстве Виролайнен в 2000-х годах отвечал за ЖКХ и благоустройство. Простятся с ним в пятницу утром на территории Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: ЗАКС.Ру