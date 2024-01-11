ЦИК попросит законодателей уточнить статус кандидата в президенты

Центризбирком намерен обратиться к законодателям с просьбой уточнить статус кандидата в президенты, заявила 11 января глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, это может произойти после завершения текущей избирательной кампании.

Заявление Памфиловой прозвучало на заседании ЦИК. Она указала на "определенное недопонимание" в связи с существованием понятий "выдвинутый кандидат" и "зарегистрированный кандидат". Чтобы исключить разночтения, комиссия обратится к законодателям с просьбой "упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты", поведала председатель.

"Мы сейчас видим, это было и в прошлых кампаниях и сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами", — цитирует слова Памфиловой ТАСС.

По мнению главы Центризбиркома, претендующий на пост президента человек должен "грамотно, в соответствии с законом" провести все связанные с выдвижением процедуры.

Ранее стало известно о решении петербургского Горизбиркома организовать временные участки для голосования на Московском и Ладожском вокзалах.

Фото: ЗАКС.Ру