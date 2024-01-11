В Москве скончался Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин скончался в Москве на 89-м году жизни, сообщил 11 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера. Перед этим он был выписан из больницы после инсульта.

"Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", — рассказали агентству.

Дата и место прощания с актером пока не назначены. В пресс-службе Малого театра уточнили, что Соломин был выписан из больницы накануне, 10 января. Госпитализация была связана с перенесенным в легкой форме инсультом.

Соломин родился в 1935 году в Чите, пост худрука московского Малого театра он занимал с 1988 года. В театре он выступал с 1957 года, с 1960 года снимался в кино. За свою жизнь актер снялся почти в 60 фильмах и сериалах.

Фото: сайт Малого театра