Полиция устроила обыск в администрации Василеостровского района

Сотрудники экономической полиции наведались с обыском в администрацию Василеостровского района, сообщил 11 января телеканал "78". Согласно информации журналистов, причиной визита послужило уголовное дело, возбужденное против бывшего сотрудника администрации Венера Якубова.

Согласно версии следствия, в 2017 году районная администрация провела проверку в "Комплексном центре Василеостровского района", в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. В частности, ревизоры обнаружили факты фиктивного трудоустройства в учреждении.

Якубов занимал в учреждении пост инспектора Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями. При этом, как утверждает телеканал, на работе он не появлялся, но зарплату получал. Всего за три года он получил около полутора миллиона рублей, при этом трудоустроившей его главе центра достались 1,1 миллиона рублей в качестве отката.

После проверки директор центра была уволена. Накануне ее увезли на допрос, есть вероятность ее задержания в рамках расследуемого дела.

В декабре полиция уже приходила в администрацию Василеостровского района с обысками по делу о фиктивном трудоустройстве Якубова. На следующий день фигуранта поместили под домашний арест до 22 января.

UPD: В администрации Василеостровского района заявили, что распространяемая в СМИ информация об обнаружении в ходе обыска "около ста фиктивно трудоустроенных сотрудников" не соответствует действительности. Как говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации во "ВКонтакте", ранее чиновники выявили совершенные в 2021 и 2022 годах нарушения. По всем фактам были проведены проверки, материалы поступили в руки компетентных органов. Среди прочего, речь там шла об одном сотруднике, к трудоустройству которого возникли вопросы.

"Информируем, что распространяемое в медиа утверждение о "выявлении около ста фиктивно трудоустроенных сотрудников" не соответствует действительности", — особо уточнили в районной администрации. При этом факт проведения обыска не получил отдельного опровержения со стороны чиновников.

Фото: ЗАКС.Ру