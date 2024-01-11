Цивилев сообщил о звонках мошенников, поступающих петербуржцам от его имени

Неизвестные злоумышленники тревожат петербуржцев звонками от имени депутата Заксобрания Алексея Цивилева ("Единая Россия") и его помощников, рассказал 11 января парламентарий. Он сообщил, что обратился в связи с происходящим в полицию.

Копию запроса на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина депутат приложил к посту в своем Telegram-канале. Из текста документа следует, что с конца минувшего декабря мошенники звонят избирателям Цивилева в Кировском районе и предлагают им помощь со списанием долгов. В некоторых случаях анонимы пытаются имитировать голос единоросса.

Как уточнил парламентарий, звонки поступают на номера людей, которые обращались к нему по телефону приемной и в ходе личных встреч и приемов. Также под удар попали его личные знакомые.

"Подобные действия со стороны неизвестных лиц вводят граждан в заблуждение и могут причинить им материальный ущерб, а также дискредитируют меня как депутата Законодательного собрания, представляющего интересы жителей Кировского района и Санкт-Петербурга в городском парламенте", — поделился соображениями с МВД Цивилев.

Депутат попросил организовать проверку по факту происходящего и принять в связи с этим необходимые меры.

О том, как мошенники пытались обманывать петербургских политиков, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру