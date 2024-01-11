Мизулиной-младшей вновь пожаловались на "жуткий дубак" в петербургских школах

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты жалоб, поступающей к ней от школьников со всей страны. Каждый из обратившихся недоволен проблемами с отоплением, из-за чего детям стало невыносимо учиться.

Среди обнародованных писем три приходятся на северо-западный регион. На "жуткий дубак" посетовали учащиеся школы №354, спортивной школы №147 (обе - Петербург) и спортивной школы №5 (Луга).

Похожие жалобы Мизулина публиковала в середине октября, на старте отопительного сезона. Вскоре стало известно о давлении на учеников, предавших огласке тяжелые условия учебы.

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте