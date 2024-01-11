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Новости 15:59

ЦИК выделил более семи миллиардов рублей на информирование избирателей

фото ЗакС политика ЦИК выделил более семи миллиардов рублей на информирование избирателей

Центризбирком дополнительно выделит региональным избирательным комиссиям 7,6 миллиарда рублей на проект "ИнформУИК" для информирования избирателей о предстоящих выборах президента, сообщил 11 января ТАСС. Решение об этом было принято на прошедшем заседании ЦИК.

Деньги предназначаются для избирательных комиссии в 88 регионах страны, исключением станет Москва. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, сообщать избирателям о выборах будут 89 тысяч участковых избирательных комиссий, которые подключат к этому 320 тысяч своих членов.

"Каждый субъект получит на свой счет эти деньги завтра", — отметил Булаев и добавил, что средства предназначаются строго на проект "ИнформУИК".

Ранее появилась информация, что в рамках проекта члены УИКов будут в течение примерно трех недель проводить поквартирные обходы избирателей.

Фото: ЗАКС.Ру


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