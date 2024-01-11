ЦИК выделил более семи миллиардов рублей на информирование избирателей

Центризбирком дополнительно выделит региональным избирательным комиссиям 7,6 миллиарда рублей на проект "ИнформУИК" для информирования избирателей о предстоящих выборах президента, сообщил 11 января ТАСС. Решение об этом было принято на прошедшем заседании ЦИК.

Деньги предназначаются для избирательных комиссии в 88 регионах страны, исключением станет Москва. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, сообщать избирателям о выборах будут 89 тысяч участковых избирательных комиссий, которые подключат к этому 320 тысяч своих членов.

"Каждый субъект получит на свой счет эти деньги завтра", — отметил Булаев и добавил, что средства предназначаются строго на проект "ИнформУИК".

Ранее появилась информация, что в рамках проекта члены УИКов будут в течение примерно трех недель проводить поквартирные обходы избирателей.

Фото: ЗАКС.Ру