Отключения света в садоводствах Ленобласти привлекли внимание Бастрыкина

Вопрос отключений электроэнергии в ряде садоводств Ленинградской области поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, рассказали в ведомстве 11 января. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Внимание силовика оказалось приковано к проблемам обитателей садоводств после обращения, поданного в его приемную во "ВКонтакте". Автор жаловался на отсутствие теплоснабжения в ряде садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) на территории Ленобласти. Бастрыкин не остался глух к жалобе.

"В результате непринятия работниками энергосбытовой компании мер к устранению аварии местные жители, среди которых пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние, на протяжении нескольких дней оставались без жизненно необходимого коммунального ресурса", — говорится в сообщении СК. Среди прочего, в публикации говорится о двух пожилых людях, погибших на новогодних праздниках без тепла.

Следственное управление СК по Ленобласти организовало проверки из-за жалоб. Бастрыкин поручил главе регионального СУ Сергею Сазину доложить о результатах проверок. За их ходом следят в центральном аппарате ведомства.

В четверг глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила о жалобах на сильный холод в ряде петербургских школ.

Фото: пресс-служба СК РФ