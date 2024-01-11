Финляндия на месяц оставила закрытой границу с Россией

Граница Финляндии с Россией останется закрытой еще как минимум месяц, говорится в решении, опубликованном 11 января на сайте правительства этой страны. Пункты пропуска не будут работать до 11 февраля.

"Правительство решило, что пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 11 февраля 2024 года", — проинформировали в кабмине Суоми.

Решение подразумевает, в том числе, невозможность подачи прошений о предоставлении международной защиты ни на одном из пунктов пересечения границы между Россией и Финляндией.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен объяснила необходимость продления закрытия границы возможностью того, что "гибридная деятельность по расширению влияния России возобновится и расширится". В кабмине отметили на возможность досрочной отмены решения в случае исчезновения угрозы национальной безопасности со стороны мигрантов из третьих стран, пытавшихся в прошлом году проникнуть в страну со стороны России.

Ранее стало известно о задержании финскими пограничниками четырех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Россией.

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