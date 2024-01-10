Пограничники задержали четырех нарушителей российско-финской границы

Пограничная служба на Юго-Востоке Финляндии задержала несколько нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, об этом 10 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на погранотряд Финляндии.

Пограничники задержали четырех нарушителей в районе населенного пункта Париккала, где они незаконно попытались пересечь российско-финскую границу.

Однако не уточняется, с какой именно стороны было совершено нарушение: с российской или с финской.

Напомним, что власти Финляндии примут решение о ситуации с КПП на границе с Россией 11 января. Финские СМИ выяснили, что пока что власти не особо хотят открывать границу после 15 января.

Фото: unsplash.com