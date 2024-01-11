"Человек, глубоко преданный Родине": Беглов скорбит по Юрию Соломину

Петербургский губернатор Александр Беглов с печалью воспринял известие об уходе из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина, поступившее 11 января. И для него, и для страны смерть театрального режиссера стала большой утратой, что он выразил в соболезнованиях, опубликованных на сайте Смольного.

Персонажи, которых играл Соломин, по мнению Беглова, были похожи на самого актера.

"Великий артист, человек, глубоко преданный Родине – таким он останется в нашей памяти. Его героями были сильные, мужественные, светлые, благородные люди", - отметил чиновник.

Губернатор предположил, что горожане особо для себя отмечают роль майора Звягинцева в четырехсерийной эпопее "Блокада".

Незадолго до смерти 89-летний Соломин в легкой форме перенес инсульт.

Фото: ЗАКС.Ру