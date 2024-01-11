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Новости 11 января, 20:46

Бельский об уборке снега: "Жалоб стало меньше"

фото ЗакС политика Бельский об уборке снега: "Жалоб стало меньше"

Председатель Законодательного собрания Петербурга 11 января в эфире телеканала 78 выразил надежду, что ситуация с уборкой снега в будущем будет становиться "лучше и лучше", несмотря на наличие определенных сложностей в этом деле. 

"Если говорить об объективной ситуации, объективном контроле, то жалоб, действительно, стало меньше - мы это можем видеть по нашему порталу и обращениям в органы государственной власти. Если говорить в целом о тех сложностях, с которыми мы столкнулись, когда взяли уборку города, то да, действительно, до сих пор есть дефицит по персоналу. Это касается и дворников, хотя их набрано уже около четырех тысяч, и механизаторов, которых уже около одной тысячи, но, действительно, у нас есть недобор.  <...> Мне сейчас кажется, здесь достаточно неплохо мы справляемся", - рассказал Бельский. 

Также спикер заявил, что Петербург собирается развиваться в сфере уборки снега по примеру столицы. Для этого сейчас разрабатывается дорожная карта. Напрямую сравнивать города по качеству снежной уборки Бельский не стал, но добавил, что счет не в пользу Москвы. 

- Не хочу в прямом эфире сравнивать. Не в пользу [Москвы], да, потому что я походил по центру Москвы, когда были снегопады. Не пребываю в тех иллюзиях, в которых многие пребывают, думая о том, что где-то там лучше. Есть проблемы и их достаточно. Хотя их опыт все равно лучше, - добавил председатель. 

Ранее чиновники из профильных ведомств отчитались, что снег с центральных улиц Петербурга в новогодние праздники убирали качественно. 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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