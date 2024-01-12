В Госдуме подготовили проект об упрощении продажи квартир с маткапиталом

В Государственной думе подготовили законопроект об упрощении продажи и обмена квартир, приобретенных с использованием средств материнского капитала, рассказала в интервью "Парламентской газете" первый зампред комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий уточнила, что проект был разработан совместно с зампредом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой. Инициатива предусматривает возможность разрешения сделок с купленной на маткапитал недвижимостью в случае, если в результате обмена стоимость или размеры жилья увеличиваются.

"Органы опеки очень тщательно следят за такими сделками, чтобы не произошло ухудшения условий жизни ребенка, чтобы ребенок, не дай бог, вообще не остался без жилья. И это правильно, но сейчас такие оценки крайне субъективны", — высказалась Буцкая.

По утверждению депутата, ей поступают "сотни, тысячи" обращений из-за невозможности продать или обменять приобретенное на маткапитал жилье. Сейчас, согласно оценке Буцкой, фактически в России отсутствует возможность совершения сделок с подобной недвижимостью.

Ранее президент Владимир Путин выступил против того, чтобы использовать средства маткапитала для покупки автомобилей.

Фото: duma.gov.ru