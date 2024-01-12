Платное обучение в вузах может подорожать в следующем учебном году

Стоимость платного обучения в российских вузах может увеличиться приблизительно на 10 % в следующем учебном году, сообщили 12 января "Известия" со ссылкой на главу Ассоциации негосударственных вузов Владимира Зернова. По словам спикера, этого следует ожидать в силу целого ряда причин, а тяжелее всего придется частным учебным заведениям.

В числе причин, обусловливающих необходимость повышение платы за обучение, Зернов назвал повышение тарифов ЖКХ, увеличение затрат на программное обеспечение и необходимость компенсировать рост зарплат преподавательскому составу. В подобной ситуации в наиболее сложном положении окажутся негосударственные вузы, полагает Зернов.

При этом собеседник издания усомнился в возможности выделения вузам дополнительных средств со стороны Минобрнауки. В таком случае им самим придется изыскивать необходимые деньги, предположил он. "Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12 %", — поделился прогнозом Зернов.

Опрошенные "Известиями" представители государственных и частных вузов в целом согласились с тем, что в 2024/2025 учебном году следует ожидать повышения стоимости обучения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости переформатировать работу крупнейших вузов для того, чтобы они могли лучше отвечать современным вызовам.

Фото: ЗАКС.Ру