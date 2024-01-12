Бастрыкин отреагировал на сообщение о нападении мигранта на девочку в Гатчине

Информация о задержании в Гатчине мигранта по подозрению в нападении на шестилетнюю девочку вызвала интерес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Последний поручил доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбужденного в связи с инцидентом.

По версии следствия, нетрезвый гражданин Таджикистана применил к ребенку физическую силу, тем самым причинив телесные повреждения. "Подозреваемый задержан следователем СК, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.

Бастрыкин отдал распоряжение главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.

О задержании иностранца стало известно днем ранее. Как сообщалось, 22-летний молодой человек напал на девочку, когда та вышла из квартиры.

Фото: Telegram-канал "Следком" (скриншот видео)