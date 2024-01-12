Турчак анонсировал единый день сбора подписей за Путина

"Единая Россия" на следующей неделе проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения на новый срок президента Владимира Путина, поведал 12 января секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, мероприятие организуют во вторник, 16 января, на всех доступных партийных площадках в стране.

"Он [день сбора подписей. — ЗАКС.Ру] пройдет во всех регионах и на всех доступных партийных площадках — в наших штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах", —написал Турчак в своем Telegram-канале.

Единоросс добавил, что на удаленные территории, жители которых не смогут самостоятельно поучаствовать в мероприятии, отправят десанты волонтеров. На самих площадках помимо сбора подписей планируется обсуждать итоги и планы ЕР по различным партийным проектам.

Ранее избирательный штаб Путина сообщил о сборе более 1,8 миллиона подписей в его поддержку. Сам президент идет на выборы в качестве самовыдвиженца, что предполагает необходимость предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей единомышленников.

Фото: ЗАКС.Ру