Штаб Путина сообщил о сборе 1,8 миллиона подписей в его поддержку

По состоянию на 12 января по всей России собрано свыше 1,8 миллиона подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на приближающиеся выборы, рассказали в его избирательном штабе. Первые партии документов доставили в Москву все регионы страны.

"Собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", — говорится в сообщении избирательного штаба.

Сбор подписей в стране продолжается, им занимаются представители волонтерских организаций, "Единой России" и ОНФ, следует из сообщения.

Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Это значит, что он должен предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей в свою поддержку.

В конце 2023 года стало известно о сборе более полумиллиона подписей в поддержку Путина. Спустя несколько дней в Москву доставили первые подписи из Петербурга и Ленобласти. Глава регионального исполкома ОНФ Екатерина Машкова говорила при этом, что сбор автографов в Северной столице продолжится до 25 января.

Фото: Kremlin.ru