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Новости 14:39

Более 10 миллионов нарушений зафиксировали камеры на дорогах Петербурга

фото ЗакС политика Более 10 миллионов нарушений зафиксировали камеры на дорогах Петербурга

Свыше 10 миллионов нарушений правил дорожного движения зарегистрировали за прошлый год камеры фотовидеофиксации в Петербурге, рассказали 12 января в комитете по информатизации и связи. Как сообщается, из общего количества нарушений в 91 % случаев фиксировались нарушения скоростного режима на дорогах.

В комитете отметили увеличение количества фиксаций ДТП за год — в 2022 году камеры зарегистрировали на один миллион нарушений меньше. В то же время ГИБДД сообщило о снижении в минувшем году количества аварий на 3,3 % относительно предыдущего года, прибавили чиновники.

"Таким образом, статистика 2023 года продолжает тренд на спад аварийности, который начался еще в 2021 году: количество ДТП тогда снизилось на 4,2 %, а уже в 2022 году — на 16,5 %", — отметили в комитете.

Всего в 2023 году в Петербурге появилось 390 новых комплексов фиксации нарушений. Камеры установили на 78 перекрестках, в том числе оборудовав ими Невский проспект.

Фото: pixabay


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