Более 10 миллионов нарушений зафиксировали камеры на дорогах Петербурга

Свыше 10 миллионов нарушений правил дорожного движения зарегистрировали за прошлый год камеры фотовидеофиксации в Петербурге, рассказали 12 января в комитете по информатизации и связи. Как сообщается, из общего количества нарушений в 91 % случаев фиксировались нарушения скоростного режима на дорогах.

В комитете отметили увеличение количества фиксаций ДТП за год — в 2022 году камеры зарегистрировали на один миллион нарушений меньше. В то же время ГИБДД сообщило о снижении в минувшем году количества аварий на 3,3 % относительно предыдущего года, прибавили чиновники.

"Таким образом, статистика 2023 года продолжает тренд на спад аварийности, который начался еще в 2021 году: количество ДТП тогда снизилось на 4,2 %, а уже в 2022 году — на 16,5 %", — отметили в комитете.

Всего в 2023 году в Петербурге появилось 390 новых комплексов фиксации нарушений. Камеры установили на 78 перекрестках, в том числе оборудовав ими Невский проспект.

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