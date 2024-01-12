ГАТИ насчитала более сотни исправленных нарушений правил зимней уборки за неделю

Более сотни случаев устранения ранее выявленных случаев нарушения правил зимней уборки выявили специалисты государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в течение первой рабочей недели 2024 года. Всего с начала зимы было устранено свыше 1,7 тысячи нарушений.

"По состоянию на 12 января специалисты осмотрели с начала зимнего периода более восьми тысяч объектов и зафиксировали более 1 700 устранений нарушений, включая 116 случаев, выявленных за первую рабочую неделю января 2024 года", — проинформировали в ГАТИ.

Специалисты ежедневно проверяют качество уборки снега во дворах и на крышах зданий. Также они обращают внимание на качество зимней уборки дорог и в зонах производства плановых и аварийных работ.

Всего с начала декабря ГАТИ провела почти 300 профилактических мероприятий. При этом в отношении организаций, выполнявших земляные работы в Василеостровском и Петроградском районах, возбуждены дела об административных правонарушениях из-за выполнения работ без очистки прилегающих участков от снега и наледи.

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский заявил об уменьшении количества жалоб петербуржцев на качество уборки снега.

Фото: ЗАКС.Ру