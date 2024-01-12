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Новости 16:19

ГАТИ насчитала более сотни исправленных нарушений правил зимней уборки за неделю

фото ЗакС политика ГАТИ насчитала более сотни исправленных нарушений правил зимней уборки за неделю

Более сотни случаев устранения ранее выявленных случаев нарушения правил зимней уборки выявили специалисты государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в течение первой рабочей недели 2024 года. Всего с начала зимы было устранено свыше 1,7 тысячи нарушений.

"По состоянию на 12 января специалисты осмотрели с начала зимнего периода более восьми тысяч объектов и зафиксировали более 1 700 устранений нарушений, включая 116 случаев, выявленных за первую рабочую неделю января 2024 года", — проинформировали в ГАТИ.

Специалисты ежедневно проверяют качество уборки снега во дворах и на крышах зданий. Также они обращают внимание на качество зимней уборки дорог и в зонах производства плановых и аварийных работ.

Всего с начала декабря ГАТИ провела почти 300 профилактических мероприятий. При этом в отношении организаций, выполнявших земляные работы в Василеостровском и Петроградском районах, возбуждены дела об административных правонарушениях из-за выполнения работ без очистки прилегающих участков от снега и наледи.

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский заявил об уменьшении количества жалоб петербуржцев на качество уборки снега.

Фото: ЗАКС.Ру


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