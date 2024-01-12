Кандидат в президенты Борис Надеждин на выходных посетит Петербург

Претендент на пост президента России от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин проведет несколько мероприятий в Петербурге на этих выходных, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе кандидата.

В субботу, 13 января, политик собирается встретиться со своими петербургскими сторонниками, где также анонсировано присутствие местных политиков. Мероприятие пройдет в формате "открытого микрофона", где желающие смогут задать волнующий вопрос самому кандидату, а также руководителям его избирательного штаба. На следующий день, 14 января, Надеждин проведет пресс-конференцию с журналистами в своем избирательном штабе на набережной реки Фонтанки.

Напомним, сейчас в избирательной кампании принимают участие 11 человек. Трое из них могут участвовать в выборах без сбора подписей: Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Также в качестве самовыдвиженца переизбраться намерен действующий президент Владимир Путин. Для выдвижения ему необходимо собрать по стране 300 тысяч подписей. Надеждину нужно собрать 100 тысяч автографов, поскольку он выдвигается от партии, не представленной в Государственной думе.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Бориса Надеждина