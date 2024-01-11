ЦИК: В избирательной кампании участвуют 11 человек

По состоянию на 11 января участие в избирательной кампании по выборам президента принимают 11 человек, рассказали в Центризбиркоме. Большинство из них выдвинуты политическими партиями.

От партий в качестве кандидатов выдвинуты восемь человек. Трое из них представляют присутствующие в Госдуме партии, благодаря чему они зарегистрированы без сбора подписей. Речь идет о Владиславе Даванкове ("Новые люди"), Леониде Слуцком (ЛДПР) и Николае Харитонове (КПРФ).

Статусом самовыдвиженцев обладают три участника президентской гонки. Это действующий глава государства Владимир Путин, а также блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев.

В четверг глава ЦИК Элла Памфилова поделилась планами обратиться к законодателям с целью уточнения статуса кандидата в президенты. Произойти это должно, с ее слов, после завершения избирательной кампании.

Неделей ранее в Центризбиркоме отчитались о получении документов от 15 желающих баллотироваться на выборы.

Выборы в России намечены на 17 марта, голосование будет трехдневным и начнется 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру