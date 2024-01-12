Петербурженка получила штраф за недонесение о планах поджога военкомата

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении Татьяны Лименя-Осиповой, обвиненной в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, речь идет о безуспешной попытке поджога военкомата, в совершении которой обвиняют медбрата Максима Асрияна (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Согласно версии следствия, Асриян просил Лименя-Осипову приобрести средство для розжига, но та не выполнила просьбу. Позже, 30 сентября, медбрат рассказал знакомой, что жидкость нужна ему якобы для совершения поджога военкомата "в целях затруднения проведения мобилизации", рассказали в судебной пресс-службе. При этом Асриян будто бы заявил, что все равно совершит задуманное, поскольку получил от другого человека необходимую ему жидкость.

Следствие считает, что на следующий день Асриян дошел до военкомата Фрунзенского района, однако не смог воплотить в жизнь задуманное, так как заметил у здания сотрудников Росгвардии. Об этом он будто бы сообщил Лименя-Осиповой.

Петербурженка не передала полученные от медбрата сведения в органы власти, что стало причиной возбуждения против нее уголовного дела. Свою вину Лименя-Осипова признала, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей.

Асриян содержится под стражей в ожидании суда. В конце прошлого года ему продлили арест до 27 марта.

Фото: ЗАКС.Ру