В Росптицесоюзе объявили российские яйца одними из самых дешевых в мире

Стоимость куриных яиц в России остается одной из самых низких в мире, заявила глава Росптицесоюза Галина Бобылева. Согласно ее утверждениям, при этом потребление яиц в стране остается одним из самых высоких среди прочих стран планеты.

"Потребление яиц на душу населения сегодня составляет более 285 штук в год. Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы - четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире", — цитирует Бобылеву ТАСС.

Бобылева заявила, что по потреблению яиц Россия занимает шестое место в мире, а по потреблению куриного мяса — четвертое. При этом за последние десять лет объем производства яиц вырос в стране на 20 %, что позволило достигнуть в этой сфере рекордных значений с 1990 года.

Ранее Бобылева заявляла, что яйца едва ли станут дешеветь. Она называла установившиеся цены "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными" и выражала сомнение в том, что импорт яиц позволит снизить их стоимость.

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