Яйца дешеветь не станут, предупредили в Росптицесоюзе

Потребителям не следует надеяться на снижение стоимости куриных яиц, заявила "Парламентской газете" генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее мнению, установившаяся стоимость этого продукта вполне справедлива и нормальна.

"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта", — приводит издание слова Бобылевой.

Гендиректор уточнила, что отпускная стоимость куриных яиц у производителей составляет сейчас 95-105 рублей, а к этим деньгам магазины прибавляют собственные расходы и торговую наценку. При этом ввоз яиц из-за рубежа едва ли сможет исправить ситуацию в силу небольшой доли поставок. К тому же закупочная цена импортируемых из Азербайджана и Турции яиц находится на уровне не ниже, чем у отечественных, добавила Бобылева.

В 2023 году стоимость яиц выросла в России приблизительно в полтора раза, при этом в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков повествовал об успехах в стабилизации цен на них. Вскоре после этого в страну стали поступать яйца из-за границы. Накануне стало известно, что Белоруссия нарастила поставки яиц в Россию.

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