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Новости 19:50

Белоруссия нарастила поставки куриных яиц в Россию

фото ЗакС политика Белоруссия нарастила поставки куриных яиц в Россию

Республика Беларусь увеличила поставки в Россию куриных яиц, об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

С 1 по 9 января 2024 года в Россию привезли 11,7 млн куриных яиц, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2023 года. Тогда в Россию ввезли 6,3 млн яиц.

За весь 2023 год Белоруссия отправила в Россию почти 511 млн штук куриных яиц. В Россельхознадзоре отметили, что республика является стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию. 

Напомним, что в конце декабря стало известно о том, что вторая партия яиц поступила в Россию из Азербайджана. Согласно данным Россельхознадзора, в страну поступило более 300 тысяч яиц. В начале зимы в России они сильно подорожали.

Фото: unsplash.com


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